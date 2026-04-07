Die Entwicklung an den Rohstoffmärkten liefert derzeit ein klares Signal: Während der Ölpreis kräftig steigt und neue Inflationssorgen schürt, wird Gold als klassischer Inflationsschutz und Wertspeicher derzeit eher ausgebremst. Das Wichtigste vorweg: Die deutlich gestiegenen CBOE-Volatilitätsindizes auf Öl (aktuell: 96 Prozent) und Gold (37 Prozent) legen den Schluss nahe, dass seriöses Prognostizieren aufgrund des Nahost-Kriegs (insbesondere bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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