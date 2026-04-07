© Foto: OpenAISaudi Aramco hebt die Ölpreise drastisch an. Hinter dem Schritt steckt weit mehr als Marktlogik.Saudi-Arabien, größter Ölexporteur, hat die Preise für seine Ölsorten auf Rekordniveau angehoben, wie Dow Jones berichtet. Der staatliche Ölproduzent Saudi Aramco hat am Montag den offiziellen Verkaufspreis für Mai-Lieferungen seines Arab Light-Rohöls nach Asien auf 19,50 US-Dollar über den regionalen Referenzpreisen Oman/Dubai festgelegt. Asien ist der größte Abnehmer von Rohöl aus dem Nahen Osten, im April lag der Aufschlag noch bei 2,50 US-Dollar pro Barrel. Der von Aramco festgesetzte offizielle Verkaufspreis ist kein Spotpreis, sondern ein Aufschlag auf den regionalen Referenzkorb …Den vollständigen Artikel lesen
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