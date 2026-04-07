In der Fallstudie wurden schnellere Entwicklungsprozesse und leistungsstärkere Konzepte realisiert

NIQ (NYSE: NIQ), ein Weltmarktführer im Bereich Consumer Intelligence, hat heute neue Ergebnisse des Einsatzes des NIQ BASES AI Screener durch Reckitt veröffentlicht. Es wurde deutlich, wie KI-gestützte Erkenntnisse und synthetische Daten die Innovationsgeschwindigkeit und die Effektivität transformieren. Anhand der Fallstudie wird aufgezeigt, wie Reckitt die Konzeptentwicklung beschleunigt und dabei die Performance-Ergebnisse verbessert hat mit dem Ergebnis, schneller relevantere Produkte auf den Markt bringen zu können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260407721404/de/

NIQ BASES AI Screener

Unternehmen stehen in einem zunehmend komplexen Marktumfeld zunehmend unter Druck, Innovationen schnell voranzutreiben und traditionelle Forschungs- und Entwicklungszyklen können die Entscheidungsfindung verlangsamen. Die Einführung eines KI-gestützten Screening-Verfahrens durch Reckitt spiegelt den allgemeinen Trend zu vorausschauenden, datengestützten Innovationen wider, die es Teams ermöglichen, Ideen zu testen, zu verfeinern und zu optimieren, bevor in die physische Entwicklung investiert wird.

Die wichtigsten Ergebnisse aus dem Einsatz des NIQ BASES AI Screener durch Reckitt:

70 schnellere Erkenntnisgewinnung , wodurch sich die Bearbeitungszeiten von Wochen auf Stunden verkürzen

, wodurch sich die Bearbeitungszeiten von Wochen auf Stunden verkürzen 2-3-mal bessere Konzept-Performance im Vergleich zu früheren, von Menschen entwickelten Benchmarks

im Vergleich zu früheren, von Menschen entwickelten Benchmarks Bis zu 65 kürzere Forschungszeiten und 50 geringere Forschungskosten

und 75 weniger physische Prototypen notwendig , wodurch die Markteinführung beschleunigt wird

, wodurch die Markteinführung beschleunigt wird Synthetische, auf den proprietären Verbraucherverhaltensdaten von NIQ basierende Personas, die anhand von in Tests mit echten Menschen validierten Konzepten überprüft wurden und somit zuverlässigere und regelmäßig aktualisierte Prognosen ermöglichen

"KI hilft uns, das zu tun, was wir schon immer wollten frühzeitig zu lernen, schnell Fehler zu machen und zügig zu optimieren", so Dr. Elaine Rodrigo, Chief Insights Analytics Officer bei Reckitt. "Die Qualität der Daten, die wir von NIQ BASES erhalten und insbesondere die Präzision, mit der das Unternehmen sein Panel für synthetische Daten aufbaut gibt uns die Gewissheit, dass unsere Entscheidungen auf echtem Verbraucherverhalten basieren."

Reckitt hat die KI-Lösungen von NIQ bereits in den frühen Phasen seines Innovationsprozesses integriert von der Gewinnung von Erkenntnissen über die Konzeptentwicklung bis hin zur Validierung -, gestützt durch eine umfangreiche Datenbasis, die mehrere Kategorien und Märkte abdeckt. Dank dieses Ansatzes können die Teams verbraucherorientiertere Lösungen mit deutlich höherer Geschwindigkeit entwickeln.

"Der NIQ BASES AI Screener unterstützt Teams dabei, Ideen oder Konzepte in einer frühen Phase zu bewerten, zu prüfen und zu optimieren, bevor diese in die Forschung und Entwicklung übergehen. Durch den Einsatz synthetischer Befragter, die auf Basis validierter Daten aus menschlichen Panels erstellt wurden, liefert die Lösung prädiktive Präzision auf Grundlage des tatsächlichen Verbraucherverhaltens was den Teams hilft, erfolgreiche Ideen zu identifizieren und diese schon früh im Entwicklungszyklus auszufeilen."

"Unternehmen, die heute erfolgreich sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie Erkenntnisse über das Verbraucherverhalten schneller in konkrete Maßnahmen umsetzen können", so Curtis Miller, President of Enterprise and Activation Solutions bei NIQ. "Durch die Kombination von branchenführendem Datenumfang und Detaillierungsgrad mit fortschrittlichen KI-Modellen helfen wir unseren Kunden, Ideen schneller und mit mehr Sicherheit in umsetzbare Innovationen zu verwandeln."

Diese Fallstudie ist ein Beispiel für den umfassenden Fokus von NIQ auf die Integration von KI in seine Kernlösungen wodurch Unternehmen dabei unterstützt werden, über die reine Gewinnung von Erkenntnissen hinaus zu Entscheidungssystemen zu gelangen, die schnellere und intelligentere Innovationen in großem Maßstab ermöglichen. Erfahren Sie mehr darüber, wie KI NIQs The Full View vorantreibt.

FAQs

Was ist der BASES AI Screener?

Der BASES AI Screener ist eine KI-gestützte Lösung, die Teams hilft, Innovationsideen schon früh im Entwicklungsprozess zu bewerten und zu priorisieren. Dabei werden synthetische Verbraucherrückmeldungen verwendet, die auf der Grundlage der proprietären Kaufdaten von NIQ trainiert wurden, um schnelle und zuverlässige Erkenntnisse zu liefern, die zu fundierten Entscheidungen auf breiter Ebene beitragen.

Wer kann den BASES AI Screener nutzen?

Der BASES AI Screener ist eine Self-Service-Lösung, die für Unternehmen entwickelt wurde, die Innovationen schneller und effizienter skalieren möchten. Sie eignet sich insbesondere für Unternehmen, die umfangreiche Ideenpipelines verwalten.

Was sind die Kernfunktionen?

Der BASES AI Screener hilft Teams dabei, mehr Ideen früher zu prüfen, Entscheidungen auf Basis des tatsächlichen Kaufverhaltens zu treffen, die Zeit bis zur Gewinnung von Erkenntnissen von Tagen auf Minuten zu verkürzen, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen, und Investitionen auf die Ideen mit dem größten Potenzial zu fokussieren.

Ist er weltweit verfügbar?

Der BASES AI Screener ist derzeit in ausgewählten Märkten und Kategorien verfügbar; eine Ausweitung ist in Arbeit.

Wie hat sich der BASES AI Screener auf die Innovationsgeschwindigkeit von Reckitt ausgewirkt?

Bei Reckitt konnte der BASES AI Screener die Zeit bis zur Gewinnung von Erkenntnissen um 70 verkürzen, wodurch die Teams wesentlich schneller lernen und iterieren konnten. Indem Reckitt erfolgreiche Ideen früher identifizieren konnte, verbesserte das Unternehmen sowohl die Geschwindigkeit bis zur Markteinführung als auch das Vertrauen in Innovationsentscheidungen. Gleichzeitig wurde die Konzeptqualität bereits früh in der Entwicklung gesteigert. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 82 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung zum NIQ BASES AI Screener kann zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das erwartete Verbraucherverhalten, Markttrends und Branchenentwicklungen enthalten. Diese Aussagen geben die aktuellen Erwartungen und Prognosen wieder, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen beruhen. Begriffe wie "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "sagt voraus", "plant", "mit Blick auf die Zukunft" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, unter anderem in Bezug auf Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des technologischen Fortschritts und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir sind zwar bestrebt, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen jedoch keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, sofern dies nicht nach geltendem Recht vorgeschrieben ist.

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