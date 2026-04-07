Anzeige
Mehr »
Dienstag, 07.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Energiekrise trifft Kupferboom: Steht hier der nächste Rohstoff-Gewinner bereit?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A420TB | ISIN: GB00BSZBP530 | Ticker-Symbol: 3RB0
Xetra
07.04.26 | 17:35
58,74 Euro
-0,68 % -0,40
Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
FTSE-100
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
RECKITT BENCKISER GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
59,4259,7020:01
59,4059,6820:01
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC10,0000,00 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC58,74-0,68 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.