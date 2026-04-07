Broadcom festigt seine Rolle als Schlüsselplayer im KI-Boom. Neue Partnerschaften mit Anthropic und Google treiben die Fantasie der Anleger an. Für den KI-Spezialisten Anthropic stellt Broadcom künftig Rechenleistung im Gigawatt-Bereich für moderne Tensor-Prozessoren bereit. Parallel wurde ein langfristiger Deal mit Google geschlossen: Bis 2031 wird Broadcom an künftigen Generationen von KI-Hardware arbeiten. Die Aktie ist derzeit der Top-Gewinner des Tages im Nasdaq 100. DER AKTIONÄR erklärt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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