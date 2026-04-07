Während in Deutschland noch über eine mögliche Rückkehr zur Kernenergie diskutiert wird, ist sie weltweit wieder auf dem Vormarsch. Das schafft interessante Chancen für Anleger. Der Zubau von Kern&xAD;energie dürfte noch bis 2040 höher ausfallen als der Rückbau alter Anlagen. Davon geht die Internationale Energie&xAD;agentur in ihrem Net-Zero-Szenario aus. Es war ein strategischer Fehler für Europa, sich von einer verlässlichen, bezahlbaren Quelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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