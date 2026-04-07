Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung, gab heute bekannt, dass es im IDC MarketScape: Worldwide API Management 2026 Vendor Assessment als führendes Unternehmen ausgezeichnet wurde. Diese Studie bewertet Anbieter anhand ihrer Fähigkeiten und Strategien zur Bereitstellung von API-Management-Lösungen (APIM) in einer zunehmend KI-gesteuerten, hybriden Unternehmenslandschaft.

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Boomi Named a Leader in IDC MarketScape for Worldwide API Management 2026

Da Unternehmen die Einführung von agentenbasierter KI und hybriden Architekturen beschleunigen, ist die Notwendigkeit, APIs in immer komplexeren Umgebungen zu steuern und zu skalieren, zu einer strategischen Priorität geworden. APIs sind von zentraler Bedeutung, um einen sicheren, wiederverwendbaren und agentenfähigen Zugriff auf Anwendungen und Daten zu ermöglichen. Die API-Management-Lösung von Boomi mit einem Gateway der Enterprise-Klasse und fortschrittlichen Verbundfunktionen ermöglicht es Unternehmen, APIs nahtlos über verteilte Laufzeiten hinweg zu entwerfen, zu sichern und zu verwalten. Gesteuerte APIs können auch als MCP-fähige Tools bereitgestellt werden, wodurch KI-Agenten einen sicheren, gesteuerten Zugriff auf Unternehmensfunktionen erhalten.

Boomi wurde im IDC MarketScape für weltweites API-Management 2026 aufgrund seiner Fähigkeiten und Strategie bei der Bereitstellung von API-Management für moderne, KI-gesteuerte Umgebungen als "Leader" ausgezeichnet.

Laut dem IDC MarketScape ist "das API-Management-Angebot von Boomi eng mit einer ausgereiften, weit verbreiteten iPaaS-, KI- und Automatisierungsplattform verbunden, was Kunden einen optimierten Weg bietet, Integrationen, Orchestrierungen und Legacy-Konnektivität in verwaltete APIs einzubinden, ohne mehrere Anbieter miteinander verknüpfen zu müssen."

Der IDC MarketScape hob zudem Boomis "KI-zentrierte Strategie hervor, die KI-Dienste auf Plattformebene mit API-Management kombiniert, mit dem Ziel, APIs sowohl zum Treibstoff als auch zur Steuerungsebene für KI-Workloads zu machen", und unterstrich damit Boomis differenzierten Ansatz zur Unterstützung KI-gesteuerter Unternehmen. Der IDC MarketScape hob ferner Boomis Fähigkeit hervor, APIs als geregelte Schnittstellen für KI-Agenten und -Anwendungen zu positionieren und so eine sichere und skalierbare Einführung von KI zu unterstützen.

"Da Unternehmen ihren Wandel zu KI-gesteuerten Unternehmen beschleunigen, ist das API-Management zu einer strategischen Grundlage für die sichere Verbindung von Anwendungen, Daten und KI-Workflows geworden", sagt Steve Lucas, Vorsitzender und CEO von Boomi. "Wir sehen unsere Anerkennung als Leader im IDC MarketScape für API-Management als Bestätigung unserer kontinuierlichen Innovation und unseres Engagements für die Bereitstellung einer einheitlichen Plattform zur Datenaktivierung, einschließlich APIM. Indem wir Unternehmen in die Lage versetzen, ihre APIs als Steuerungsebene für KI neben Integration und Daten zu verwalten, helfen wir Kunden weltweit, schneller voranzukommen, intelligenter zu arbeiten und in großem Maßstab innovativ zu sein."

Im vergangenen Jahr hat Boomi die Innovation im API-Management vorangetrieben, um Unternehmen dabei zu helfen, API-Wildwuchs zu bekämpfen, die Governance zu stärken und sich auf KI-gesteuerte Architekturen vorzubereiten. Zu den wichtigsten Fortschritten gehören:

Enterprise API Management und Federation: Die umfassende API-Management-Lösung von Boomi vereinheitlicht die Governance über Gateways von Erst- und Drittanbietern hinweg und ermöglicht es Unternehmen, APIs zu erkennen, zu verwalten und zu überwachen, ohne bestehende Laufzeitumgebungen zu stören.

Verbesserte Governance und Durchsetzung von Richtlinien: Erweiterte Governance-Funktionen helfen Unternehmen dabei, Schatten-APIs zu beseitigen, Sicherheits- und Compliance-Richtlinien durchzusetzen sowie die API-Qualität und Wiederverwendbarkeit im gesamten Unternehmen zu verbessern.

API-Lebenszyklusmanagement: Das durchgängige Lebenszyklusmanagement beschleunigt das API-Design und die Dokumentation durch KI-gestützte Funktionen, sodass Unternehmen die Einführung von API-Produkten vorantreiben und durch einfaches Onboarding, Nutzung und Leistungsüberwachung geschäftlichen Mehrwert schaffen können.

APIs für KI und agentenfähige Architekturen: Mit Boomi werden APIs in sichere, geregelte und MCP-fähige Schnittstellen für KI-Agenten umgewandelt, wodurch Unternehmen KI sicher in Betrieb nehmen und agentenbasierte Workflows in großem Maßstab orchestrieren können.

Mit mehr als 30.000 Kunden weltweit ist Boomi ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Post Consumer Brands, New Relic, A.R.M Holding, Chartered Accountants Australia and New Zealand und die California State University (CSU), und unterstützt Unternehmen dabei, Daten und APIs in großem Maßstab zu verbinden, zu verwalten und zu aktivieren.

Sehen Sie sich den IDC MarketScape 2026 für API-Management hier an.

Weitere Ressourcen

Erfahren Sie hier, warum Boomi im IDC MarketScape für APIM als "Leader" ausgezeichnet wurde.

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Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt geben. Die Forschungsmethodik nutzt ein strenges Bewertungsverfahren, das auf qualitativen und quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern aussagekräftig verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologie-Käufern zudem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Boomi

Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung, erweckt Daten zum Leben, indem es diese integriert und verwaltet, um alles von KI bis BI zu unterstützen. Die Boomi Enterprise Platform bringt Daten in Bewegung und vereint Datenbereitschaft, Integration und Automatisierung sowie Agentenmanagement in einer umfassenden Lösung. Boomi genießt das Vertrauen von mehr als 30.000 Kunden und wird von einem globalen Netzwerk aus über 800 Partnern unterstützt. Das Unternehmen treibt die agentische Transformation voran und hilft Organisationen jeder Größe, schneller voranzukommen, intelligenter zu arbeiten und in großem Maßstab innovativ zu sein. Erfahren Sie mehr unter boomi.com/de/.

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IDC MarketScape: Worldwide API Management 2026 Vendor Assessment, Doc US52034025, März 2026

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