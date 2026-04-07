© Foto: Rebecca Blackwell - APDie Märkte ignorieren laut JPMorgan-Chef Jamie Dimon gerade den entscheidenden Punkt. Dreht er, könnte sich die Stimmung schneller ändern, als viele erwarten.Der Vorstandschef von JPMorgan, Jamie Dimon, warnt vor einem möglichen Wendepunkt für die globalen Märkte. Steigende Ölpreise infolge geopolitischer Konflikte, insbesondere im Iran und in der Ukraine, könnten aus seiner Sicht eine Entwicklung auslösen, die 2026 in eine Rezession und einen Bärenmarkt mündet. Als historisches Beispiel verweist Dimon auf die schweren Wirtschaftseinbrüche der Jahre 1974 und 1982, die durch sprunghaft steigende Energiepreise ausgelöst worden seien. Im Zentrum seiner Sorgen steht die Inflation. Sollte sie …Den vollständigen Artikel lesen
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