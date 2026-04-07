IQM wird den 54-Qubit-Quantencomputer im vierten Quartal 2026 an Galaxy liefern und dort installieren.

Die Einrichtung baut die Quantenkompetenzen von Galaxy aus, fördert die branchenübergreifende Entwicklung von Talenten und Innovation und stärkt gleichzeitig das wachsende Quanten-Ökosystem in Polen.

Dies wird ein weiterer "Radiance"-Computer mit 54 Qubits sein, der diesmal von IQM in Polen in Betrieb genommen wird, nachdem bereits Anlagen beim LRZ in Deutschland, bei VTT in Finnland, bei CINECA in Italien und bei CESGA in Spanien installiert wurden, was die führende Marktposition des Unternehmens unterstreicht.

IQM Quantum Computers, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der supraleitenden Quantencomputer, gab heute einen Meilenstein in der kommerziellen Entwicklung bekannt: Die Inbetriebnahme eines hybriden integrierten Quantencomputers bei Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. die weltweit erste Inbetriebnahme in einem privaten Unternehmen.

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IQM Radiance quantum computer

Galaxy hat Innovationen in den Bereichen Sicherheit, Digitalisierung und Hardware-Infrastruktur umgesetzt und gleichzeitig IT-Lösungen bereitgestellt sowie die HPC-Infrastruktur unterstützt, um die polnische Wirtschaft auf der Grundlage von Daten und künstlicher Intelligenz zu formieren.

Das 54-Qubit-System "Radiance" wird zudem der modernste Quantencomputer in Polen sein, und Galaxy, ein Anbieter von Technologielösungen, wird das erste private Unternehmen weltweit sein, das eine solche Quanteninfrastruktur besitzt und betreibt.

Das System, das im vierten Quartal 2026 am Hauptsitz von Galaxy in Zielona Góra installiert werden soll, wird über branchenführende Wiedergabetreue verfügen und es Galaxy ermöglichen, Quantenalgorithmen in verschiedenen Anwendungsbereichen auszuführen, darunter Berechnungen im Zusammenhang mit Weltraumtechnologien sowie auf den Finanz- und Energiemärkten.

"Die Bereitstellung unseres Quantencomputers bei Galaxy zeigt, dass wir unternehmensgerechte Produkte entwickeln, mit denen Kunden ihre eigenen Kompetenzen aufbauen können", sagte Jan Goetz, CEO und Mitbegründer von IQM Quantum Computers. "Jeder Quantencomputer, den wir bereitstellen, macht die Zukunft für unsere Kunden greifbarer, da sie Erfahrungen auf ihrer eigenen Infrastruktur sammeln können. Der Aufbau eines solchen Ökosystems stützt sich auf Polens anerkannte, lange Traditionen in den Bereichen Quantenphysik, Mathematik und Informatik."

Die Anlage wird einem breiten Nutzerkreis dienen von der Industrie bis zur Wissenschaft und gleichzeitig Polens Position innerhalb des europäischen Quanten-Ökosystems stärken.

"Die Installation des 54-Qubit-Quantencomputers IQM Radiance in unserem Rechenzentrum ist nicht nur für Galaxy, sondern für die gesamte polnische Digitalwirtschaft ein Wendepunkt. Mit der Entscheidung für die Supraleitertechnologien von IQM setzen wir auf vollständige technologische Souveränität eine derart fortschrittliche Infrastruktur vor Ort in Polen ermöglicht es uns, unabhängig von externen Cloud-Anbietern zu werden, und garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit für die verarbeiteten Daten wie auch für die Entwicklung von Algorithmen und Anwendungen", sagte Jacek Michalski, CEO von Galaxy Systemy Informatyczne. "Dank der Entwicklung von Quantentechnologien werden Forschungslabore für Wirtschaft und Wissenschaft im weitesten Sinne etabliert."

Mit dieser Implementierung unterstreicht IQM erneut seine führende Rolle bei der Bereitstellung echter Quantencomputer für Kunden und beim Aufbau lokaler Quantenökosysteme mit offener und transparenter Hardware und Software.

Das Unternehmen hat bislang weltweit 21 Quantensysteme an 13 Kunden verkauft mehr als jeder andere Hersteller.

Über IQM Quantum Computers:

IQM Quantum Computers ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboren weltweit komplette Quantensysteme mit Zugang zu einer Cloud-Plattform zur Verfügung. Das Vor-Ort-Bereitstellungsmodell von IQM ermöglicht es Kunden, die direkte Verfügungsgewalt und Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur zu behalten. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Finnland beschäftigt über 350 Mitarbeiter. IQM ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig und hat angekündigt, als erstes europäisches Quantenunternehmen an eine große US-Börse zu gehen; eine Zweitnotierung an der Börse in Helsinki wird ebenfalls in Erwägung gezogen.

Über Galaxy Systemy Informatyczne sp. z o.o.

Galaxy Systemy Informatyczne sp. z o.o. ist seit 30 Jahren auf dem IT-Markt tätig; Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir Projekte in einem breiten Spektrum von Bereichen wie IT, Sicherheit, Verteidigung, Energie, Finanzen und Raumfahrttechnik realisieren. Unsere Erfahrung in der Entwicklung von High-Performance-Computing-Clustern (HPC) hat uns ermöglicht, zahlreiche talentierte Fachleute zusammenzubringen, die Ideen auf globaler Ebene auf höchstem Niveau entwickeln und umsetzen.

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