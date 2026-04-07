© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Bei vielen strategisch wichtigen Rohstoffen hat der Iran-Krieg für stark gestiegene Preise gesorgt - auch bei Aluminium, wo ebenfalls eine Knappheit droht. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Norsk Hydro Der Iran-Krieg sorgt nicht nur für Turbulenzen auf dem Aktien- und Anleihenmarkt, da die explodierenden Öl- und Gaspreise die Inflationserwartungen eskalieren lassen, sondern auch auf den Rohstoffmärkten über fossile Brennstoffe hinaus. Die Golf-Staaten und insbesondere die gegenwärtig gesperrte Straße von Hormus sind für viele strategisch wichtige Rohstoffe und Vorprodukte eine bedeutende Exportregion. Dazu gehören beispielsweise Düngemittel und das Edelgas Helium. Das hat …Den vollständigen Artikel lesen
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