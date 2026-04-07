TEHERAN (dpa-AFX) - Der Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden droht mit Angriffen auf die beiden israelischen Erdgasfelder Karisch und Tanin. Auf einer veröffentlichten Aufnahme sind drei weitere Angriffsziele verpixelt. Zu dem Foto schreibt der Geheimdienst auf X: "3.30 Uhr Teheraner Zeit (2.00 MEZ) werden die Staats- und Regierungschefs der Region ihm (US-Präsident Donald Trump) sagen: Du verdammter Bastard, beende diesen verfluchten Krieg!"

Trump droht dem Iran mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken und einer "Auslöschung", sollte bis 2.00 Uhr MESZ die Blockade der Straße von Hormus nicht aufgehoben sein./da/DP/he