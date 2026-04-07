Die vergangenen Handelstage brachten Cardano (ADA/USD) keinen nennenswerten Vorteil rund um das Chartbild. Übergeordnet weiter im Abwärtstrend gefangen, tanzt der Coin buchstäblich auf der Klippe in Form der mehrfach getesteten Unterstützung von 0,24 US$. Bislang zwar erfolgreich verteidigt, wird eben jene von Tag zu Tag brüchiger. Nur noch eine Frage der Zeit Das Risiko eines deutlichen Abschlags ist nicht von der Hand zu weisen. Denn wie man mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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