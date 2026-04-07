BÖRSE HEUTE: Europa unter Druck - Ölpreis steigt, Märkte bleiben nervös (07.04.2026)

Börse aktuell: Europa schwach, Ölpreis treibt Unsicherheit ????

Die Börse aktuell zeigt ein angespanntes Bild: Während europäische Indizes deutlich nachgeben, stabilisiert sich die Börse heute in den USA nur teilweise. Schwache Konjunkturdaten, steigende Inflationserwartungen und die eskalierende geopolitische Lage im Nahen Osten sorgen für erhöhte Nervosität an den Märkten.

Besonders im Fokus steht der Ölpreis, der sich nahe der Marke von 110 USD hält und damit zusätzlichen Druck auf Inflation und Wachstum ausübt.

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