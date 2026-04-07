© Foto: NASA Earth - ZUMA Press WireAm Markt herrscht das Narrativ, die Straße von Hormus sei vollständig dicht. Citrini Research schickt jedoch einen Analysten zum Tanker-Zählen. Dabei zeigt sich: Ganz dicht ist die wichtigste Öl-Route der Welt nicht. Während Händler, Reeder und Rohstoffmärkte auf Satellitenbilder und offizielle Stellungnahmen starren, wählte das Research-Haus Citrin International einen drastischeren Weg: Es schickte nach eigenen Angaben einen Analysten direkt an die Straße von Hormus. Der Mann reiste demnach auf die omanische Halbinsel Musandam und beobachtete den Schiffsverkehr per Boot. Sein Befund stellt das radikalste Markt-Narrativ infrage: Die Meerenge ist offenbar nicht komplett dicht. Laut dem …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE