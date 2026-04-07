Infolge der Eskalation im Nahen Osten kam es zu Bewegungen bei den Immobilienfinanzierungszinsen. Die Zinsen für zehnjährige Darlehen erreichten laut Daten des Baufinanzierungsvermittlers Interhyp zuletzt im Schnitt die Marke von 3,9%. Eine Entspannung sei vorerst nicht in Sicht. Der Baufinanzierungsvermittler Interhyp hat ein aktuelles Zinsupdate veröffentlicht. Demnach sind die Bauzinsen für zehnjährige Darlehen als Folge des Iran-Konflikts im Schnitt auf 3,9% gestiegen (Stand 02.04.2026). Eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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