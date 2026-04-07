© Foto: UnsplashTaiwan schlägt Alarm: China intensiviert den Zugriff auf Chip-Know-how. Es geht um Technologie, Talente und geopolitische Macht im globalen Wettbewerb.China verstärkt laut einem Bericht von Taiwans Nationalem Sicherheitsbüro gezielt den Druck auf die Hightech-Industrie der Insel, wie Reuters berichtet. Ziel sei es, an fortschrittliche Halbleitertechnologie und qualifizierte Fachkräfte zu gelangen. Damit wolle Peking internationale Beschränkungen umgehen und seine technologische Abhängigkeit reduzieren. In dem Bericht, der Reuters vorliegt, heißt es, China versuche aktiv, taiwanische Unternehmen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Halbleiter dazu zu bewegen, ihre Aktivitäten nach …Den vollständigen Artikel lesen
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