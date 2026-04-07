Variational AI stellt Enki 4 vor: einen verbesserten, skalierbaren Algorithmus und eine optimierte Architektur, die die Abdeckung vortrainierter Ziele von 592 auf 760 erweitert und nun auch für proximitätsbasierte Therapeutika sowie neuartige Wirkstoffe für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate einsetzbar ist

Variational AI gab heute die Veröffentlichung von Enki 4 bekannt, einem umfangreichen Update seiner generativen KI-Plattform für die Entdeckung kleinmolekularer Wirkstoffe. Die Veröffentlichung der vierten Generation von Enki bringt durch das Design der Plattformarchitektur erhebliche Verbesserungen bei der algorithmischen Leistung und der Zielabdeckung mit sich und erweitert zudem die Anwendungsmöglichkeiten auf Degrader, PROTACs, Glues sowie das Design neuartiger Wirkstoffe für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und verwandte Modalitäten.

"Enki 4 ist ein riesiger Schritt nach vorne für unsere Plattform",sagte Ali Saberali, Mitbegründer und Leiter der Plattform bei Variational AI. "Wir haben Enki neu strukturiert und die zugrunde liegenden Algorithmen verbessert, um die Abdeckung von Zielmolekülen und Modalitäten zu erweitern, während die Plattform schneller arbeitet, um unseren Partnern eine noch bessere Leistung zu bieten."

Enki 4 unterstützt nun die schnelle Generierung neuartiger, wirksamer, selektiver und synthetisierbarer, lead-ähnlicher Strukturen, die auf 760 Wirkstoffziele vortrainiert sind eine Steigerung um 28 gegenüber den 592 Zielen der vorherigen Enki-Version, wobei weitere bald veröffentlicht werden sollen. Das Update bietet eine verbesserte Leistung für mehr als 12 Zielklassen, darunter: GPCRs, Kinasen, Ionenkanäle, Proteasen, Oxidoreduktasen, Hydrolasen und andere.

"Diese Enki-Version setzt unseren Prozess der kontinuierlichen Modellinnovation fort"fügte Handol Kim, Mitbegründer und CEO, hinzu. "Enki 4 ermöglicht es unseren Biotech-Partnern, mit neuartigen Leads zu beginnen, die sie mit traditionellen Methoden nicht entdeckt hätten. Unser Ziel ist es, die Hit-ID- und Hit-to-Lead-Phasen zu eliminieren und Moleküle zu generieren, die direkt in die Lead-Optimierung gehen können."

Für weitere Informationen zu Enki 4 und um auf die vollständige Liste der 760 Ziele zuzugreifen, besuchen Sie variational.ai/enki oder wenden Sie sich an bd@variational.ai.

Über Variational AI

Variational AI ist ein auf generative KI spezialisiertes Unternehmen für die Wirkstoffforschung mit Sitz in Vancouver, Kanada. Gegründet von Forschern im Bereich maschinelles Lernen vom MIT, Caltech, Google Research, Microsoft Research und D-Wave Quantum, nutzt die firmeneigene Enki-Plattform modernste generative KI-Modelle, um neuartige, optimierte kleine Moleküle mit verbesserter Erfolgswahrscheinlichkeit für biopharmazeutische Partner zu entwerfen. variational.ai

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