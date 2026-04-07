© Foto: OpenAIGoogle macht Gemini in sensiblen Situationen sichtbarer und direkter. Mit neuen Krisenhilfen rückt es näher an reale Unterstützung heran. Alphabets Google gab am Dienstag bekannt, dass sein KI-Chatbot Gemini mit neuen Funktionen aktualisiert wurde, um Nutzer mit psychischen Problemen zu unterstützen, wie MT Newswires berichtet. Gespräche, die darauf hindeuten, dass der Nutzer möglicherweise Informationen zur psychischen Gesundheit benötigt, zeigen in Gemini ein Modul mit dem Hinweis "Hilfe ist verfügbar" an, das Verbindungen zu Hilfsangeboten herstellt. Bei einer potenziellen Krise im Zusammenhang mit Suizid oder Selbstverletzung erscheint laut einem Blogbeitrag des Unternehmens eine …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE