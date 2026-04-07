Die Aktie von Apple stand heute zeitweise deutlich unter Druck. Bis auf 245,70 Dollar ging es nach unten. Zuletzt konnte sich das Papier wieder etwas stabilisieren. Knapp eine Stunde vor dem Handelsschluss notiert die Aktie noch drei Prozent im Minus bei 251,18 Dollar. Grund für die Kursschwäche sind Bedenken, was das neue faltbare iPhone angeht.Berichte über technische Hürden beim geplanten faltbaren iPhone setzten die Aktie am Dienstag unter Druck. Zunächst berichtete das Magazin "Nikkei Asia", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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