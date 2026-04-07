Unter der großzügigen Schirmherrschaft Seiner Königlichen Hoheit Prinz Salman bin Sultan bin Abdulaziz, Gouverneur der Region Medina, ging die dritte Ausgabe des Umrah-, Hadsch- und Ziyarah-Forums zu Ende und markierte damit einen bedeutenden Meilenstein in den Bemühungen des Königreichs, das Erlebnis für die "Gäste Allahs" zu verbessern.

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Umrah and Ziyarah Forum Concludes in Madinah with Landmark Achievements in Pilgrim Services (Photo: AETOSWire)

Die Abschlussbilanz des Forums zeigte beeindruckende Zahlen und einen enormen Besucherandrang: Mehr als 50.000 Besucher strömten zur begleitenden Messe, auf der über 150 Aussteller aus globalen und lokalen Unternehmen auf einer Fläche von mehr als 11.000 Quadratmetern vertreten waren.

Um den Wissensaspekt zu bereichern, trugen während der dreitägigen Dauer des Forums mehr als 160 Referenten und Trainer zu den Diskussionen in 25 Hauptsitzungen und 40 Workshops bei, was zur Schulung und Qualifizierung von über 800 Mitarbeitern im Personalwesen führte, die im Dienst der Gäste Allahs stehen. Diese Zahlen krönten die Bemühungen eines integrierten Ökosystems, das es schaffte, mehr als 18 Millionen Umrah-Pilger zu betreuen bei einer Wachstumsrate von 214 - und eine Zufriedenheitsrate von über 94 zu erzielen; hinzu kamen die App "Nusuk", die weltweit 51 Millionen Nutzer erreichte, sowie die Erschließung von 87 historischen und kulturell bedeutenden Stätten.

Am Rande der Abschlusszeremonie des Forums wies Dr. Ghassan bin Rashid Al-Nuwaimi, der offizielle Sprecher des Ministeriums für Hadsch und Umrah, darauf hin, dass an der Begleitausstellung des Forums mehr als 150 Aussteller auf einer Fläche von über 11.000 Quadratmetern teilnahmen. Er erklärte, dass das Forum die Effizienz der Personalressourcen durch die Teilnahme von mehr als 160 Referenten und Ausbildern gesteigert habe, die 25 Hauptveranstaltungen und 40 Workshops bereicherten, was zur Schulung und Qualifizierung von mehr als 800 Mitarbeitern führte, die im Dienst der Gäste Allahs stehen.

Al-Nuwaimi bestätigte diese Bemühungen. Im Anschluss an die offiziellen Reden wurden im Rahmen der Abschlusszeremonie die geleisteten Anstrengungen gewürdigt und die herausragenden Persönlichkeiten geehrt; dabei wurden Auszeichnungen an erfolgreiche Partner und Gewinner im Bereich der technischen Innovation verliehen, um deren fortschrittliche digitale Lösungen zu würdigen. Im Rahmen der Feier wurden zudem Auszeichnungen an herausragende Start-ups des Business-Accelerators verliehen und den Gewinnern der "Umrah Communication Award" überreicht. Damit fand eine globale Veranstaltung ihren Abschluss, die erfolgreich dazu beigetragen hat, die Zukunft von Umrah und Ziyarah zu gestalten und die Bemühungen zu bündeln, das Erlebnis der Gäste Allahs zu bereichern.

*Quelle: AETOSWire

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