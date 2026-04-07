Die diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation im Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran befinden sich in der entscheidenden Phase. Nach Wochen militärischer Spannungen und gegenseitiger Drohungen prüfen beide Seiten derzeit einen Vermittlungsvorschlag aus Pakistan, der eine vorübergehende Waffenruhe und den Einstieg in weiterführende Verhandlungen beinhalten könnte. Beobachter sehen darin kurz vor Ablauf des jüngsten Trump-Ultimatums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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