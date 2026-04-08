Ehemalige Führungskraft von TPG Rise stößt im Rahmen der Expansion der globalen Investment-Plattform als geschäftsführender Partner zum Unternehmen.

500 Global gab heute im Rahmen der Expansion seiner globalen Investment-Plattform die Ernennung von Nadia Karkar zum geschäftsführenden Partner bekannt. Die Ernennung von Nadia folgt auf die kürzliche Ernennung von Atul Mehta ehemaliger Chief Investment Officer der International Finance Corporation in den Vorstand von 500 Global und spiegelt die fortgesetzte Stärkung der Führung und Fähigkeiten des Unternehmens, die es für seine nächste Wachstumsphase benötigt.

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Nadia Karkar Joins 500 Global as Managing Partner

Nadia war zuvor bei TPG Rise tätig, der Investment-Plattform von TPG Inc. mit einem finanziellen Einfluss von 31 Milliarden USD, wo sie zuletzt als Leiterin für Unternehmensentwicklung für Produktinnovation, strategische Partnerschaften und Unternehmensentwicklung zuständig war. Sie war maßgeblich am Aufbau der Global South Initiative von TPG Rise Climate beteiligt, einem Mischfinanzierungsinstrument, das institutionelles Kapital im großen Maßstab für Investitionen in Klimalösungen in aufstrebenden Märkten mobilisieren soll. Vor ihrer Zeit bei TPG Inc. war Nadia Partner bei Kirkland Ellis LLP, einer der weltweit führenden Kanzleien.

Nadia wird 500 Global mit einer einzigartigen Kombination aus Kompetenzen unterstützen und eine wichtige Rolle bei der Definition und Ausführung der strategischen Agenda der Firma spielen. In ihrer bisherigen Karriere hat sie durch hohes Vertrauen geprägte Partnerschaften mit einigen der größten staatlichen und institutionellen Förderern der Welt aufgebaut und Erfahrung in den Vermögensklassen Venture, Private Equity und Infrastructure aufgebaut. Damit passt sie ideal in die strategische Entwicklung von 500 Global als Firma.

"Institutionelle und staatliche Investment-Strategien sollten nicht nur die Unterstützung guter Gründer umfassen, sondern sich auf die Abstimmung von Kapital, Politik und Innovation im großen Maßstab konzentrieren", sagte Courtney Powell, Chief Operating Officer und geschäftsführender Partner von 500 Global. "Nadia hat ihre Karriere am Schnittpunkt dieser drei Bereiche verbracht und weiß, dass die Erschließung von Investitionen in komplexen, wachstumsstarken Ökonomien erfordert, die richtigen Partner um eine gemeinsame These zu versammeln und Modelle zu konzipieren, die sich in verschiedenen Sektoren nachbilden lassen."

"Wir sehen einen Wendepunkt bei der Interaktion von institutionellem Kapital mit aufstrebenden Märkten, und zwar weg von einer Diskussion um das Thema Risiko, hin zu einer Diskussion darum, was möglich ist, wenn das richtige Kapital, das richtige Talent und die richtige Infrastruktur zusammenlaufen", sagte Nadia. "Damit das Wirklichkeit wird, müssen wir von einmaligen Projekten auf dauerhafte Plattformen umstellen und Blended Finance auf Ziele stützen anstatt auf Bedenken. 500 Global macht seit 15 Jahren den schwierigsten Teil der Arbeit lokale Präsenz aufbauen, das Vertrauen der Gründer gewinnen und in die Ökosysteme investieren, die starke Unternehmen und nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Ich komme genau zum richtigen Zeitpunkt, um beim Aufbau der nächsten Schicht zu helfen die Partnerschaften und Plattformen, die dabei helfen, institutionelles Kapital im großen Maßstab in aufstrebende Märkte und Sektoren zu bewegen und realen, anhaltenden Einfluss an den wesentlichen Punkten zu schaffen."

Die Investment-Plattform von 500 Global, die in den Märkten verwurzelt ist, in denen das Unternehmen investiert, umfasst etwa 140 Teammitglieder in mehr als 20 Ländern, wobei über 50 der geschäftsführenden Partner und leitenden Führungskräfte Frauen sind. Die Plattform der Firma deckt die gesamte Investment-Umgebung ab von der Nutzung frühzeitiger Chancen über die Skalierung wachstumsstarker Unternehmen bis hin zur Entwicklung staatlicher Mandate und nationaler Transformationsstrategien und wird durch eine dedizierte Infrastruktur für Ökosystementwicklung und politische Beratung unterstützt. Diese Kombination aus lokaler Präsenz, repräsentativer Führung und integrierten Kompetenzen unterstützt 500 Global dabei, hochwertige Chancen zu identifizieren und die Partnerschaften zu strukturieren, die für deren Skalierung erforderlich sind.

Diese nächste Phase des Wachstums von 500 Global konzentriert sich auf Sektoren, in denen die Konvergenz aus institutionellem Kapital und unternehmerischer Innovation nicht nur kommerzielle Möglichkeiten, sondern anhaltenden wirtschaftlichen und sozialen Einfluss schafft, darunter Klimaresistenz, globale Gesundheit, digitale Infrastruktur und finanzielle Eingliederung.

Über 500 Global

500 Global ist ein globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 2,2 Milliarden US-Dollar, der in den Bereichen Venture- und Wachstumsstrategie in technologieorientierte Unternehmen weltweit investiert. Seit 2010 hat die Firma mehr als 5.000 Gründer unterstützt, die mehr als 3.000 Unternehmen in über 80 Ländern vertreten, darunter mehr als 35 Unternehmen mit einem Wert von über 1 Milliarde US-Dollar und mehr als 165 Unternehmen mit einem Wert von über 100 Millionen US-Dollar.1 Zudem arbeitet 500 Global mit Regierungen, Staatsfonds und Institutionen an der Entwicklung und Verwaltung von Plattformen entsprechend den langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungsprioritäten. Sein Portfolio umfasst KI, FinTech, digitale Infrastruktur, Klimainnovation und die Sektoren, die die nächste Ära der globalen Wettbewerbsfähigkeit definieren. Weitere Informationen finden Sie unter 500 Global.

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____________________ 1 Basierend auf internen Schätzungen zum 31. Dezember 2025, die nicht unabhängig überprüft wurden.

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