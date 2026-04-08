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Hoonartek bringt ClearView auf den Markt - eine agentenbasierte Entscheidungsschicht, die Datenbestände aktiviert und überladene SaaS-Lösungen ersetzt



08.04.2026 / 04:15 CET/CEST

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LONDON, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Hoonartek hat heute ClearView vorgestellt, eine agentenbasierte Entscheidungsschicht für Unternehmen, die zwar in moderne Datenplattformen investiert haben, diese Investition jedoch noch nicht in eine autonome, geschäftsorientierte Umsetzung umsetzen konnten. Die meisten Großunternehmen stehen vor einer gemeinsamen Herausforderung: eine ausgereifte Dateninfrastruktur - Lakehouse, Cloud-Warehouse und jahrelange Entwicklungsarbeit - kombiniert mit einer wachsenden Anzahl von punktuellen SaaS-Produkten, von denen jedes für sich isoliert eng gefasste Aufgaben löst. Die Folge sind steigende Lizenzkosten, fragmentierte Zuständigkeiten und eine KI, die neben dem Unternehmen statt in ihm arbeitet. ClearView von Hoonartek wurde entwickelt, um diese Situation zu ändern. Indem geschäftliche Entscheidungen als primäre Designeinheit betrachtet werden, setzt es autonome Agenten direkt über der bestehenden Dateninfrastruktur ein - und aktiviert diese für Entscheidungen in Echtzeit, während die Abhängigkeit von fragmentierten SaaS-Tools systematisch reduziert wird. "Unternehmen haben die Datenbasis bereits geschaffen. ClearView ist das, was sie endlich zum Leben erweckt - Agenten, die echte geschäftliche Entscheidungen ausführen, die von der Absicht bis zum Ergebnis nachvollziehbar sind, ohne eine weitere SaaS-Schicht hinzuzufügen."

- Peeyoosh Pandey, CEO, Hoonartek Dieser Wandel findet auf CFO- und CDO-Ebene großen Anklang, wo die Rationalisierung von SaaS und die Aktivierung von KI zu einer einzigen strategischen Priorität verschmelzen. "Die größte Lücke in der Unternehmens-KI war nicht die Technologie - es war das Betriebsmodell dafür, wie Entscheidungen in großem Maßstab getroffen werden. ClearView geht dieses Problem direkt auf der bestehenden Infrastruktur an."

- Rupinder Bhamra, ehemaliger Corporate CTO, MSCI "Unternehmen scheitern bei KI nicht wegen schlechter Modelle. Sie scheitern, weil niemand die Datenplattform mit den Entscheidungen verknüpft hat. ClearView schließt diese Lücke."

- Dejan Deklich, ehemaliger CTO, Aisera ClearView arbeitet auf drei Ebenen: einer Entscheidung- Governance -Ebene, die die Befugnisse der Agenten definiert; RealizeAI, Hoonarteks KI-Fabrik zur Skalierung von ML-Anwendungsfällen; und BlueFoundry, die Ausführungs-Engine, die Geschäftsabsichten in geregelte, agentenbasierte Workflows übersetzt. Jede Entscheidung ist von der Definition bis zum Ergebnis nachvollziehbar - integriert, nicht nachträglich angefügt. Die Plattform ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen , Telekommunikation und Fertigung im Einsatz. Hoonartek wurde bei den NASSCOM Inspire Awards 2026 für AI Service Excellence ausgezeichnet. Informationen zu Hoonartek Hoonartek ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten- und KI-Lösungen mit über 15 Jahren Erfahrung und mehr als250 Implementierungen in Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Fertigung und Pharmazie. Das Unternehmen arbeitet mit Databricks , Google Cloud und Ab Initio zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Datenbestände zu nutzen und die KI-gestützte Entscheidungsfindung auszuweiten. Medienkontakt:

Rupesh Shinde

AVP Marketing - info@hoonartek.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2950504/Hoonartek_Clearview.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hoonartek-bringt-clearview-auf-den-markt--eine-agentenbasierte-entscheidungsschicht-die-datenbestande-aktiviert-und-uberladene-saas-losungen-ersetzt-302736412.html



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