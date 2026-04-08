In der vergangenen Woche kam es zu einer Reihe von Insider-Verkäufen. Diese Aktien werden aktuell auf den Markt geworfen, und darum sollten Anleger hier jetzt vorsichtig sein. Wenn Insider Aktien auf den Markt werfen, dann gilt das häufig als ein Warnsignal für Anleger - nicht ohne Grund, denn den Verkaufenden wird in der Regel nachgesagt, mehr zu wissen als der Markt. Auch wenn dies nicht immer der Fall ist, kann sich trotzdem ein Blick auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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