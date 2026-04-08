DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. April

=== *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Cash Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,25% 07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz) *** 08:00 DE/Auftragseingang Februar saisonbereinigt PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -11,1% gg Vm 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Februar 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Januar *** 08:00 GB/Shell plc, Trading Update 1Q *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,8% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/-2,1% gg Vj 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR 15:00 US/Fedex Corp, Investorentag *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März - FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Pre-close call Q1 2026 - FR/EZB-Rat Klausurtagung (seit 7. April) - US/Nato-Generalsekretär Rutte, Treffen mit Präsident Trump ===

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April 07, 2026 23:57 ET (03:57 GMT)

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