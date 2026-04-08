Bad Wimpfen (ots) -Mehr Geld in der Haushaltskasse: Ab sofort werden die Preise für zahlreiche Baby- und Drogerieartikel sowie weitere Haushaltshelfer der Eigenmarken Cien, Lupilu und W5 um bis zu 13 Prozent reduziert.Das tägliche Familienleben bringt viele Aufgaben mit sich - von der Pflege der Kleinsten bis hin zur Haushaltsreinigung. Um für seine Kunden in der Haushaltskasse mehr Spielraum für gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, reduziert Lidl in Deutschland jetzt die Preise für zahlreiche Drogerie- und Haushaltsartikel.Die Preissenkungen ziehen sich durch das gesamte Sortiment des täglichen Bedarfs. Besonders bei Artikeln für die Kleinsten sorgt Lidl für eine spürbare Entlastung: Die Lupilu Soft & Dry Baby Pants in verschiedenen Größen und unterschiedlicher Stückzahl sind nun ab 7,55 Euro statt bisher 8,69 beziehungsweise 8,75 Euro erhältlich. Auch für eine preiswerte Reinigung im Haushalt ist gesorgt, indem der W5 Hygiene-Reiniger ab sofort um zwölf Prozent im Preis reduziert wird. Dass höchste Qualität dabei nicht teuer sein muss, belegen die Preissenkungen bei ausgezeichneten Produkten: So befinden sich unter den reduzierten Artikeln unter anderem der W5 Badreiniger Power als Testsieger (Stiftung Warentest 10/2024, Note "Gut" (2,1)) sowie das als Testsieger ausgezeichnete Cien Men Anti-Transpirant Extra Dry 48h Fresh Effect (Stiftung Warentest 06/2025, Note "Gut" (2,5)) - beide um über zehn Prozent im Preis gesenkt.Die dauerhaften Preissenkungen gelten ab sofort deutschlandweit in allen über 3.250 Lidl-Filialen.- W5 Geschirrspülmittelkonzentrat [Power] sort., 500 ml, neu 0,75 Euro (Grundpreis: 1,50 Euro/ 1 Liter) statt 0,85 Euro- W5 Geschirrspülmittelkonzentrat sort., 1000 ml, neu 0,85 Euro (Grundpreis: 0,85 Euro/ 1 Liter) statt 0,95 Euro- W5 Geschirr-Reiniger-Tabs Classic Power, 80 Stk., neu 3,59 Euro (Grundpreis: 0,045 Euro/ Stk.) statt 3,99 Euro- W5 All-in-1 MGR Tabs, 60 Stk., neu 5,55 Euro (Grundpreis: 0,09 Euro/ Stk.) statt 5,89 Euro- W5 Spezialsalz für Geschirrspülmaschinen, 2000 g, neu 0,75 Euro (Grundpreis: 0,38 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,80 Euro- W5 Klarspüler [Power], 1000 ml, neu 0,85 Euro (Grundpreis: 0,85 Euro/ 1 Liter) statt 0,95 Euro- W5 Nature WC-Reiniger sort., 1000 ml, neu 1,25 Euro (Grundpreis: 1,25 Euro/ 1 Liter) statt 1,39 Euro- W5 Hygiene-Reiniger, 1500 ml, neu 1,45 Euro (Grundpreis: 0,97 Euro/ 1 Liter) statt 1,65 Euro- Lupilu Soft & Dry Windeln Gr. 3 Stop Pocket, 92 Stk., neu 10,35 Euro statt 10,75 Euro- Lupilu Höschenwindeln Tubes Maxi, 84 Stk., neu 10,35 Euro statt 10,75 Euro- Lupilu Höschenwindeln Tubes Junior, 72 Stk., neu 10,35 Euro statt 10,75 Euro- Lupilu Höschenwindeln Tubes XL, 64 Stk., neu 10,35 Euro statt 10,65 Euro- Lupilu Soft & Dry Baby Pants Gr. 7 Stop Pocket, 36 Stk., neu 7,55 Euro statt 8,69 Euro- Lupilu Soft & Dry Baby Pants Gr. 5 Stop Pocket, 40 Stk., neu 7,55 Euro statt 8,75 Euro- Lupilu Soft & Dry Baby Pants Gr. 6 Stop Pocket, 36 Stk., neu 7,55 Euro statt 8,75 Euro- Lupilu Babyfeuchttücher Aqua 99% Wasser plastikfrei, 4x80 Stk., neu 5,15 Euro statt 5,95 Euro- W5 Badreiniger Power, 1000 ml, neu 0,85 Euro (Grundpreis: 0,85 Euro/ 1 Liter) statt 0,95 Euro- W5 Glasreiniger, 1000 ml, neu 0,85 Euro (Grundpreis: 0,85 Euro/ 1 Liter) statt 0,95 Euro- Cien Gesichtsreinigungstücher sort., 2x25 Stk., neu 1,49 Euro statt 1,69 Euro- Cien Gesichtsreinigung [Spezialverschluss] sort., 400 ml, neu 1,35 Euro (Grundpreis: 3,38 Euro/ 1 Liter) statt 1,45 Euro- Cien Sun Sonnenmilch LSF50 OSP/OC-Frei, 250 ml, neu 4,29 Euro (Grundpreis: 17,16 Euro/ 1 Liter) statt 4,55 Euro- Penaten Wundschutzcreme, 200 ml, neu 2,25 Euro (Grundpreis: 11,25 Euro/ 1 Liter) statt 2,95 Euro- Penaten Bad & Shampoo Kopf bis Fuß, 400 ml, neu 2,95 Euro (Grundpreis: 7,38 Euro/ 1 Liter) statt 3,95 Euro- Penaten Babypuder, 100 g, neu 1,65 Euro (Grundpreis: 16,50 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,45 Euro- Penaten Gesichts- und Körpercreme, 100 ml, neu 2,25 Euro (Grundpreis: 22,50 Euro/ 1 Liter) statt 2,95 Euro- Penaten Pflegeöl, 200 ml, neu 2,65 Euro (Grundpreis: 13,25 Euro/ 1 Liter) statt 3,25 Euro- Cien Bodylotion sort., 400ml, neu 1,75 Euro (Grundpreis: 4,38 Euro/ 1 Liter) statt 1,95 Euro- Cien Bodycare Deospray sort., 200ml, neu 0,75 Euro (Grundpreis: 3,75 Euro/ 1 Liter) statt 0,85 Euro- Cien Men Deospray sort., 200ml, 200 ml, neu 0,75 Euro (Grundpreis: 3,75 Euro/ 1 Liter) statt 0,85 EuroWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6250947