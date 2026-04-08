Highlights

Die Kiniero-Goldmine in Guinea hat im ersten Quartal 2026 1,6 Mio. Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,85 g/t Au zu 39.367 Feinunzen Gold verarbeitet.

Zahlungsmittel und Edelmetalle stiegen zum 31. März 2026 auf 255 Mio. USD (ungeprüft, wobei Edelmetalle gegossenes, aber noch nicht verkauftes und zum Spotpreis von 4.629 USD/oz bewertetes Gold umfasst).

(ungeprüft, wobei Edelmetalle gegossenes, aber noch nicht verkauftes und zum Spotpreis von 4.629 USD/oz bewertetes Gold umfasst). Kiniero goss im ersten Quartal 38.178 Feinunzen Gold und schloss den Verkauf/provisorischen Verkauf von 32.306 Feinunzen Gold zu einem durchschnittlichen Preis von 4.804 USD/oz ab.

Weitere 3.288 Feinunzen Gold wurden am 2. April 2026 für einen geschätzten Erlös von 15,2 Mio. USD verschickt.

Der Betrieb in Kiniero wird nach dem Beginn der kommerziellen Produktion im Februar 2026 weiter hochgefahren.

Die Nampala-Goldmine, Mali, verarbeitete im ersten Quartal 2026 0,5 Mio. Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,70 g/t Au zu 10.000 Feinunzen Gold.

In Nampala wurden im ersten Quartal 10.874 Feinunzen Gold gegossen und 9.493 Feinunzen Gold für einen durchschnittlichen Preis von 4.797 USD/oz verkauft.









Abb. 1: Mattheew Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, mit in Kiniero während des ersten Quartals produzierten Goldbarren

QUEBEC, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. ("Robex" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zur Goldproduktion in seiner Kiniero-Goldmine für das erste Quartal 2026 liefern zu können, nachdem die kommerzielle Produktion im Februar 2026 aufgenommen wurde (ASX-Meldung am 12. Februar 2026).

Robex hat im ersten Quartal 2026 in Kiniero 39.367 Feinunzen Gold produziert und 38.178 Feinunzen Gold gegossen, während der Betrieb weiter hochgefahren wird. Während des Quartals wurden 32.306 Feinunzen Gold zu einem durchschnittlichen Preis von 4.804 USD/oz verkauft oder vorläufig verkauft.

Nach dem Quartalsende wurden am 2. April 2026 weitere 3.288 Feinunzen Gold verschickt, wofür Erlöse in Höhe von ungefähr 15,2 Mio. USD angefallen sind.

Zahlungsmittel und Edelmetalle stiegen zum 31. März 2026 auf 255 Mio. USD (ungeprüft, wobei Edelmetalle gegossenes, aber noch nicht verkauftes und zum Spotpreis von 4.629 USD/oz bewertetes Gold umfasst).

Robex wird in seinem Quartalsbericht für März 2026, der später im laufenden Monat veröffentlicht werden soll, ein umfassendes Update über die Geschäfts- und Explorationstätigkeiten vorlegen.

Diese Ankündigung wurde vom Vorstand des Unternehmens genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

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Nathan Ryan

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