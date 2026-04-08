© Foto: Daniel Torok/White House - Planet Pix via ZUMA Press WireDie USA und der Iran haben sich auf eine Waffenruhe für Friedensgespräche geeinigt. Die 2-wöchige Waffenruhe löst einen Befreiungsschlag an den Märkten aus: Öl bricht zweistellig ein, während Aktien & Bitcoin ansteigen.Der Ölmarkt erlebt einen brutalen Stimmungsumschwung. Nach der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran rauscht der Preis plötzlich nach unten - und mit ihm fällt ein zentraler Angstfaktor der vergangenen Wochen weg. Auslöser ist die Aussicht auf Entspannung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump kündigte laut CNBC an, geplante Angriffe auf die Infrastruktur des Iran für zwei Wochen auszusetzen - unter der Bedingung, dass die Straße von …Den vollständigen Artikel lesen
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