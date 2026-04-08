DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel fest
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 112 Ticks auf 126,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,2 Prozent und das Tagestief bei 125,74 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 43.189 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 120 Ticks auf 110,38 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 64 Ticks auf 115,87 Prozent.
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April 08, 2026 00:26 ET (04:26 GMT)
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