Kurz vor der Auslöschung "einer ganzen Zivilisation" hat es in der Nacht zum Mittwoch eine bedeutende Wendung im Iran-Krieg gegeben: Die USA und Iran haben sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt. US-Präsident Donald Trump setzt damit vorerst seine angedrohten Angriffe aus, während Teheran im Gegenzug signalisiert, die strategisch entscheidende Straße von Hormus zumindest eingeschränkt wieder für den Schiffsverkehr zu öffnen. An der Börse sorgt dies für starke Kursausschläge.Trump erklärte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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