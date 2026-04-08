Der Kurs der The Trade Desk-Aktie stand nach einer extrem starken Rallye von über +6300% zuletzt massiv unter Druck und fiel um rund -86% vom Allzeithoch zurück. Die starke Korrektur hat das Chartbild deutlich eingetrübt, während erste Stabilisierungstendenzen erkennbar sind. Die Dynamik bleibt gemischt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur The Trade Desk-Aktie Im The Trade Desk-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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