Nachdem der Kurs der Palo Alto-Aktie zuletzt eine deutliche Korrektur von -38% durchlaufen hat, zeigt sich nun eine starke Gegenbewegung von rund +23%. Die Erholung bringt neues Momentum in den Chart, nachdem wichtige Unterstützungen verteidigt werden konnten. Die Dynamik hat sich deutlich verbessert. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Palo Alto-Aktie Der Palo Alto-Kurs hatte am 28. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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