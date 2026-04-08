The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.04.2026
ISIN Name
DE000A3T0YH5 DT.PFBR.BANK PF.R.15317
XS2465792294 CELLNEX FIN. 22/26 MTN
XS2329143510 MIZUHO F.G. 21/26 MTN
FR001400F6O6 ARVAL SERV.L 23/26 MTN
XS2610235801 SVENSK EXPOR 23/26 MTN
XS2586741543 DANSKE BK 23/27 FLR MTN
FR001400F0U6 RCI BANQUE 23/26 MTN
DE000HLB72Y4 LB.HESS.THR.CA.TIL.04A/22
DE000DJ9ALK2 DZ BANK IS.A2638
AU3CB0298438 VW FI.S.AUS. 23/26
DE000HEL0DE8 LB.HESS.THR.CARRARA02E/25
XS1395052639 STAND. CHART. 16/26 REGS
DE000A289K89 BERLIN, LAND LSA20/26A522
DE000A13R9M1 LDKRBK.BAD MTN 16/26
US298785HD17 EIB EUR.INV.BK 16/26
DE000HLB2JT2 LB.HESS.-THR. IHS 17/26
DE000LB13A09 LBBW STUFENZINS 19/26
USJ4599LAL65 MIZUHO FINL GRP 16/26REGS
FR0013150257 C.F.FINANC.LOC. 16/26 MTN
DE000HLB3A43 LB.HESS.THR.CARRARA04H/16
DE000HLB3QL2 LB.HESS.-THR.IS.10A/2016
XS1394764689 TELEFONICA EM. 16/26 MTN
XS1392927072 FINNVERA 16/26 MTN
US88032XAM65 TENCENT HLDG 19/26 MTN
USU09513GM51 BMW US CAP. 16/26 REGS
XS1980828724 BNG BK 19/26 MTN
LU0114997082 STARCAP-EQU.VAL.PL.AEO INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.04.2026
ISIN Name
DE000A3T0YH5 DT.PFBR.BANK PF.R.15317
XS2465792294 CELLNEX FIN. 22/26 MTN
XS2329143510 MIZUHO F.G. 21/26 MTN
FR001400F6O6 ARVAL SERV.L 23/26 MTN
XS2610235801 SVENSK EXPOR 23/26 MTN
XS2586741543 DANSKE BK 23/27 FLR MTN
FR001400F0U6 RCI BANQUE 23/26 MTN
DE000HLB72Y4 LB.HESS.THR.CA.TIL.04A/22
DE000DJ9ALK2 DZ BANK IS.A2638
AU3CB0298438 VW FI.S.AUS. 23/26
DE000HEL0DE8 LB.HESS.THR.CARRARA02E/25
XS1395052639 STAND. CHART. 16/26 REGS
DE000A289K89 BERLIN, LAND LSA20/26A522
DE000A13R9M1 LDKRBK.BAD MTN 16/26
US298785HD17 EIB EUR.INV.BK 16/26
DE000HLB2JT2 LB.HESS.-THR. IHS 17/26
DE000LB13A09 LBBW STUFENZINS 19/26
USJ4599LAL65 MIZUHO FINL GRP 16/26REGS
FR0013150257 C.F.FINANC.LOC. 16/26 MTN
DE000HLB3A43 LB.HESS.THR.CARRARA04H/16
DE000HLB3QL2 LB.HESS.-THR.IS.10A/2016
XS1394764689 TELEFONICA EM. 16/26 MTN
XS1392927072 FINNVERA 16/26 MTN
US88032XAM65 TENCENT HLDG 19/26 MTN
USU09513GM51 BMW US CAP. 16/26 REGS
XS1980828724 BNG BK 19/26 MTN
LU0114997082 STARCAP-EQU.VAL.PL.AEO INVESTMENT
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