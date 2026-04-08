DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SPRITPREISE - Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hat vor einem Deckel beim Spritpreis und der Erhöhung der Pendlerpauschale zur Entlastung der Autofahrer gewarnt. "Mit Preisdeckeln würden die Anreize für Effizienzsteigerungen im Umgang mit den fossilen Rohstoffen gemindert. Die Pendlerpauschale in der Einkommensteuer ist sicher keine angemessene, weil nicht zielgenaue Lösung, ihre Entlastung hängt über die Minderung des zu versteuernden Einkommens vom Grenzsteuersatz ab und wirkt somit progressiv", sagte Hüther der Rheinischen Post. Der IW-Chef schlägt andere Maßnahmen vor: "Zielgenau kann man einkommensschwächere Haushalte durch Pauschalbeträge kompensieren, die man der Einkommensbesteuerung unterwirft und so nach der Leistungsfähigkeit automatisch staffelt. Bei erwerbstätigen Bürgergeldbeziehern kann man die Kilometerpauschale erhöhen." (Rheinische Post)

KRISENGIPFEL - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil lädt die Spitzen der deutschen Wirtschaft und der Gewerkschaften wegen der Energiepreiskrise zu einem Gipfeltreffen ein. Nach Spiegel-Informationen sollen Vertreter von Gewerkschaftern und Wirtschaftsverbänden am Freitag zu einem "Sozialpartnergespräch zu den wirtschafts- und finanzpolitischen Auswirkungen des Iran-Kriegs" ins Finanzministerium kommen. Neben den Vorsitzenden und Stellvertretern wichtiger Gewerkschaften wie IG Metall und IGBCE erhielten auch die Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände BDI und BDA Einladungen. (Spiegel)

NITRILHANDSCHUHE - Seit dem Beginn des Irankriegs hält der Hygieneartikelgroßhändler Franz Mensch GmbH regelmäßige Sitzungen zur politischen Situation in Nahost. "Uns war sofort klar: Es wird eine Verknappung bei Einmalhandschuhen geben, solange die Straße von Hormus in Gefahr ist", sagt Axel Theiler, der das Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Bruder führt: "Alle wissen: Der Preis explodiert gerade." Die Hamsterkäufe hätten schon begonnen. Theilers Unternehmen beliefert insbesondere Krankenhäuser und Pflegeheime mit Einweghandschuhen. Doch das könnte in den kommenden Monaten schwieriger werden. Bei Nitrilhandschuhen gäbe es eine "brutale Abhängigkeit" vom Import aus Asien. Die würde nun einschlagen. Durch den Irankrieg sind Lieferketten für benötigte Rohstoffe blockiert und Transport- und Frachtkosten ebenso wie die Rohstoffpreise und Energiepreise gestiegen. (FAZ)

WOHNUNGSBAU - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) will den Wohnungsbau in Deutschland beschleunigen. Zentrale Maßnahme ist die Novelle des Baugesetzbuchs (BauGB), die Union und SPD vereinbart hatten. Der dafür nun erarbeitete Referentenentwurf liegt dem Handelsblatt vor. Der Kabinettsbeschluss ist für Ende Mai geplant. Das Gesetz regelt, wie Städte und Gemeinden ihre Flächen nutzen und bebauen dürfen. Es legt außerdem fest, wie Bauprojekte geplant, genehmigt und umgesetzt werden, um eine "geordnete städtebauliche Entwicklung" sicherzustellen. (Handelsblatt)

BENZINPREISREGEL - Das Bundeskartellamt ermittelt wegen erster Verstöße gegen die neue Regel, wonach Tankstellenbetreiber nur noch einmal täglich um 12 Uhr die Benzinpreise anheben dürfen. Gegenüber Bild bestätigte ein Kartellamtssprecher, die Behörde habe entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Es gehe dabei vor allem um Uhrzeitverstöße, also verspätete Preiserhöhungen. Die Einhaltung der Regel werde "automatisiert und lückenlos anhand der Echtzeitdaten der Markttransparenzstelle überwacht". Bei den Fällen handele es sich vor allem um "Anpassungsschwierigkeiten technischer Art". Der Sprecher betonte, das Bundeskartellamt habe zur Überwachung des neuen Preisgesetzes ein neues Team zusammengestellt, das die Preisentwicklung "mit hoher Priorität" überprüfe. "Ein bloßer Preisanstieg begründet noch keinen Kartellrechtsverstoß", sagte der Sprecher. Entscheidend sei, ob sich Preise durch den Ölmarkt erklären lassen oder Wettbewerbsprobleme vorliegen. (Bild-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 00:48 ET (04:48 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.