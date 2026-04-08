Die Ankündigung einer Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA haben die Ölpreise am Mittwoch massiv unter Druck gesetzt. Kurz vor dem Ablauf von Trumps Ultimatum haben sich beide auf eine zweiwöchige Feuerpause und die Öffnung der Straße von Hormus geeinigt. Die Ölpreise sackten unmittelbar danach deutlich.Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI rutschte zeitweise bis auf 91,05 Dollar, ein Barrel der Nordseesorte Brend bis auf 91,70 Dollar. Aktuell liegen die Preise wieder etwas höher bei 96,48 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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