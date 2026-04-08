Der Online-Arzneimittelhändler Redcare Pharmacy ist mit Schwung in das neue Fiskaljahr 2026 gestartet. Sowohl das Geschäft mit rezeptfreien als auch rezeptpflichtigen Medikamenten wuchs laut vorläufigen Zahlen im ersten Quartal prozentual zweistellig. Zudem konnte Redcare Pharmacy erneut die Basis an aktiven Kunden ausbauen.Die Zahl stieg 1,1 Millionen auf nun 14,2 Millionen aktive Kunden. Alles in allem stieg der Konzernumsatz um 18 Prozent auf 848 Millionen Euro. Der Umsatz mit rezeptfreien Medikamenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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