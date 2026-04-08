EQS-News: ASTA Energy Solutions AG
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PRESSEMELDUNG
ASTA baut seine Produktionskapazitäten in Indien weiter aus. Am Standort Vadodara im Bundesstaat Gujarat plant das Unternehmen die Installation einer zusätzlichen Produktionslinie, um der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Kupferleitern für die Transformatorenindustrie gerecht zu werden. Die Erweiterung ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von ASTA in einem der dynamischsten Energiemärkte der Welt.
Indien zählt zu den am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaften und investiert massiv in den Ausbau seiner Energieinfrastruktur. "Damit entwickelt sich das Land zu einem der wichtigsten Wachstumsmärkte für Energieinfrastruktur weltweit. Mit der Erweiterung unseres Standorts in Vadodara setzen wir konsequent unser Local-for-Local Strategie fort und schaffen die Voraussetzungen, vom dynamischen Wachstum des indischen Energiemarktes nachhaltig zu profitieren. Gleichzeitig richten wir unseren Fokus darauf, große Infrastrukturprojekte im Bereich der Hochspannungsgleichstromübertragung vor Ort künftig verstärkt zu beliefern", sagt Karl Schäcke, CEO der ASTA Gruppe.
ASTA ist seit vielen Jahren in Indien aktiv. Das Werk in Vadodara wurde 2007 gegründet und beliefert seither Kunden in Indien und einigen Märkten in Asien mit hochwertigen Kupferlösungen für den Hochspannungsbereich. Der Werksausbau ist Teil des im Rahmen des Börsengangs angekündigten Expansionsprogramms der ASTA Gruppe und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden. Ziel ist es, die Produktionskapazität deutlich zu erhöhen und damit die steigende Nachfrage von OEM-Kunden nach ASTA-Produkten in Indien und asiatischen Märkten zu bedienen - unter anderem auch Unternehmen wie GE Vernova T&D India, mit dem kürzlich eine langfristige Kundenvereinbarung (LTA) geschlossen wurde. Produziert werden unter anderem Drillleiter (CTC - Continuously Transposed Conductors), die in Hochspannungs-Transformatoren und eingesetzt werden.
Bereits 2024 erfolgte bei ASTA Indien am Standort Vadodara mit der Installation eines zusätzlichen Bell-Annealing-Ofens eine markante Erweiterung, durch die die jährliche Glühkapazität um mehr als 50% erhöht werden konnte. Mit der nun geplanten Erweiterung setzt ASTA seinen Wachstumskurs im indischen Markt konsequent fort.
Wachstumstreiber im Energiesektor
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08.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
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|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
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|E-Mail:
|office@astagroup.com
|Internet:
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|ISIN:
|AT100ASTA001
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|2304610
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2304610 08.04.2026 CET/CEST