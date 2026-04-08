© Foto: KyodoDie USA und der Iran einigen sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe, um Friedensverhandlungen zu ermöglichen. Während der Ölpreis fällt, legen die Börsen in Asien eine Erholungsrallye hin.Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum legten am Mittwochmorgen kräftig zu. Grund dafür war die Einigung der USA und des Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe, um Friedensverhandlungen zu ermöglichen. Die Reaktion in Südkorea fiel besonders heftig aus. Der Kospi schoss um mehr als sechs Prozent nach oben und auch die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix legten kräftig zu. Der japanische Nikkei 225 gewann rund fünf Prozent. Der indische Leitindex Nifty 50 kletterte um rund 3,8 Prozent. Auch in China, …Den vollständigen Artikel lesen
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