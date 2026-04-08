WIESBADEN (ots) -- 11,5 Milliarden Fahrgäste insgesamt, davon 11,3 Milliarden im ÖPNV im Jahr 2025- Fahrgastaufkommen im Linienfernverkehr um 3 % auf 157 Millionen Fahrgäste gestiegenIm Jahr 2025 waren in Deutschland etwa gleich viele Fahrgäste im Linienverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs wie im Jahr 2024. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, lag die Zahl der beförderten Fahrgäste bei rund 11,5 Milliarden. Zuvor war die Zahl der Fahrgäste von 10,9 Milliarden im Jahr 2023 auf 11,4 Milliarden im Jahr 2024 gestiegen.Fahrgastaufkommen im ÖPNV bleibt weitgehend stabilIm Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der 99 % des Linienverkehrs ausmacht, blieb das Fahrgastaufkommen im Jahr 2025 mit rund 11,3 Milliarden Fahrgästen konstant. Auch Nahverkehrsbusse und Straßenbahnen wurden in gleichem Umfang genutzt wie im Vorjahr. Der Bus war dabei mit 5,3 Milliarden Fahrgästen das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel gefolgt von Straßenbahnen mit rund 3,9 Milliarden Fahrgästen.Lediglich im Eisenbahnnahverkehr zeichnet sich im Jahr 2025 ein leichter Zuwachs von etwa einem Prozent gegenüber dem Vorjahr ab, der vermutlich im Zusammenhang mit den Streiks im 1. Quartal 2024 steht. Die Zahl der Fahrgäste im Eisenbahnnahverkehr ist 2025 auf 2,8 Milliarden gestiegen.Fahrgastzahl im Linienfernverkehr leicht gestiegenDie Zahl der Fahrgäste im Linienfernverkehr stieg im Jahr 2025 auf 157 Millionen Fahrgäste, das entspricht einem Zuwachs von 3 % gegenüber dem Jahr 2024. Im Eisenbahnfernverkehr reisten 146 Millionen Fahrgäste und damit ebenfalls 3 % mehr als im Jahr 2024. Auch diese Zuwächse stehen sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Streiks im 1. Quartal 2024 sowie mit einer Erweiterung des Berichtskreises im Eisenbahnfernverkehr ab dem 1. Quartal 2025. Ohne die neu in den Berichtskreis aufgenommen Unternehmen hätte der Fahrgastzuwachs nur 2 % betragen.Im Linienfernverkehr mit Bussen reisten 11 Millionen Fahrgäste. Nachdem hier im Jahr 2024 die Erholung von der Corona-Pandemie stagniert hatte, war 2025 ein Fahrgastzuwachs von 6 % zu verzeichnen.Methodische Hinweise:Die Angaben der amtlichen Statistik zum Personenverkehr mit Bussen und Bahnen stammen von allen Unternehmen, die Personenverkehr mit Eisenbahnen oder Straßenbahnen betreiben, sowie von den Busunternehmen, die im Jahr der letzten Vollerhebung (2019) mindestens 250 000 Fahrgäste beförderten oder die neu gegründet wurden und ebenfalls mindestens 250 000 Fahrgäste beförderten.Im Eisenbahnfernverkehr wurden zum 1. Quartal 2025 zusätzliche Unternehmen in die Erhebung aufgenommen.Im Nahverkehr werden Fahrgäste, die während einer Fahrt zwischen den Verkehrsmitteln eines Unternehmens umsteigen, in die Gesamtzahl nur einmal einbezogen, in die nach Verkehrsmitteln untergliederten Angaben jedoch mehrmals. Als Fahrgäste werden sogenannte Beförderungsfälle gezählt. Fahren im Berichtszeitraum Personen mehrfach, werden sie somit auch mehrfach gezählt.Die Angaben der Statistik sind mit Unsicherheiten behaftet, da automatisierte Fahrgastzählsysteme (AFZS) noch nicht flächendeckend im Einsatz sind. Mit Einführung des Deutschlandtickets ist es für die lokalen Verkehrsunternehmen zudem schwerer geworden, das Fahrgastaufkommen festzustellen, da das Deutschlandticket sowohl regional als auch durch zentrale Vertriebsstellen verkauft wird. Im Vergleichszeitraum 2024 lagen den meldenden Unternehmen zumindest zum Jahresanfang noch keine umfassenden Informationen zu den in ihrer Region verkauften Deutschlandtickets vor. Gleiches gilt für die Nutzungshäufigkeiten des Deutschlandtickets. Dies könnte zu einer Untererfassung der Fahrgastzahlen in 2024 insbesondere im Omnibusnahverkehr geführt haben.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zum Personenverkehr in Bussen und Bahnen im Jahr 2025 und im 4. Quartal 2025 bieten entsprechende Tabellen auf der Themenseite "Personenverkehr" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Dort sind auch experimentelle Daten in Form von AFZS-Indizes für Schienenverkehrsunternehmen verfügbar.Basisdaten und lange Zeitreihen nach Quartalen zum Personenverkehr mit Bussen und Bahnen sind über die Tabellen "Beförderte Personen, Personenkilometer" (46181-0005 und 46181-0015) in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:PersonenverkehrTelefon: +49 611 75 4852www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6250991