New York / Glashütte (ots) -Gutes Design altert nicht. Metro von NOMOS Glashütte, entworfen von Mark Braun, ist seit zwölf Jahren unverändert - und wirkt dennoch zeitlos. Die mechanische Armbanduhr verbindet zeitlose Gestaltung mit langlebiger Technik.Für die avantgardistische Metro hat NOMOS Glashütte mit dem Berliner Produktdesigner zusammengearbeitet. Die Uhr repräsentiert den Kern der Designphilosophie: klar, komplex, konsequent in den Details und auf stilvolle Weise spielerisch. Mit gestuften Zeigern, Punktindexen und Details wie weich gerundeten Bügelanstößen hat Metro viele Designpreis-Jurys überzeugt.Zu Gast in der NOMOS Lounge in New YorkKürzlich sprach Mark Braun in der NOMOS Lounge in New York mit der Presse sowie Uhrenliebhaberinnen und Uhrenliebhabern über seine Designphilosophie. "Gutes Design zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht auffällt, aber dass die entsprechenden Produkte sehr fehlen würden, wenn sie nicht da wären", sagt der 50-Jährige, der das erste Metromodell selbst jeden Tag trägt. "Gutes Design ist wie ein Freund - ohne den man nicht mehr sein mag."Was lässt diese Uhr so urban wirken? Für den Designer liegt die Urbanität darin, dass die Gestaltungselemente des Zifferblatts unverbunden nebeneinanderstehen und im Ganzen trotzdem ein System ergeben. Die Konzentration der Ziffern auf die Minuten repräsentiere Genauigkeit der heutigen Zeit. Metro verbinde Klarheit mit Funktion - ein Prinzip der Bauhaus-Tradition.Mit Metro erlangte NOMOS seine UnabhängigkeitMetro Datum Gangreserve war 2014 das erste Modell mit der hauseigenen Ankerhemmung, dem NOMOS-Swing-System. Nur wenige Uhrenhersteller können dieses Herz des Uhrwerks selbst herstellen - mit Metro erlangte NOMOS Glashütte seine technologische Unabhängigkeit. Bei der Zifferblattgestaltung ließ sich Braun von den Kaliberteilen inspirieren: "Mechanik macht Kompetenz sichtbar. Das soll Design auch."Zu den gefragtesten Varianten gehören Metro neomatik 41 Update und Metro 33 Roségold. Kleinere Edelstahlmodelle liegen im unteren Preisbereich.Zur Person: Mark BraunMark Braun, geboren 1975, gründete 2006 sein Studio für Produktdesign in Berlin. Seit 2015 ist er Professor für Produkt- und Industriedesign in Saarbrücken. Seine Arbeiten wurden mit iF Design Award, Red Dot Award und German Design Award ausgezeichnet.Bildmaterial steht zum Download bereit. (https://nomoscloud.com/index.php/s/BaBBt9TfZwFYAmX) Mark Braun steht für Interviews zur Verfügung.Über NOMOS GlashütteNOMOS Glashütte fertigt mechanische Uhren in Glashütte und entwickelt eigene Uhrwerke. Die Manufaktur verbindet Tradition mit Innovation und ist der nach Stückzahlen größte Hersteller mechanischer Uhren in Deutschland. Die Uhren werden in 60 Länder verkauft. NOMOS betreibt einen Flagship-Store in Glashütte sowie Lounges in New York und Shanghai. (https://nomos-glashuette.com/de-de/showrooms)Pressekontakt:Alexa MontagPresseabteilungNOMOS Glashütte+49 35053 404-480pr@glashuette.comOriginal-Content von: NOMOS Glashütte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74432/6250988