Hamburg (ots) -- DAA macht mit neuer Marke TapTapHome Hausbesitzer zu Entscheidern- Umfassendes Beratungs- und Supportangebot vereinfacht den Weg zum energetisch optimierten Eigenheim deutlich- Mit der digitalen Gebäudeakte als Ausgangspunkt auf TapTapHome starten und überwachen Hausbesitzer ihre Sanierungsprojekte, erhalten passende Produktempfehlungen und finden mit optimalen Fachbetrieben zusammenAb heute wird es einfach für sanierungswillige Hausbesitzer. Denn jetzt startet TapTapHome, die intelligente Plattform für Immobilienbesitzer. Die neue Marke bietet Hauseigentümern fokussierte Begleitung und passgenaue Empfehlungen für Sanierungsvorhaben. TapTapHome schöpft aus mehr als 15 Jahren Erfahrung der DAA in der Sanierungs-, Solar- und Heizungsbranche.Wer beim Wohnen jetzt schon an morgen denkt, ist bei TapTapHome richtigTapTapHome ist klar auf Hauseigentümer ausgerichtet - mit dem Ziel, in Ausschreibungen ein optimales Match zwischen gut informierten Hausbesitzern und empfohlenen Fachbetrieben zu finden. Im Zuge des weiteren Rollouts der Marke entfaltet das Konzept TapTapHome 2026 sukzessive zahlreiche Supportlösungen rund um die Eigenheimsanierung. Ziel ist es, Hausbesitzer bei allen relevanten Themen rund um die Sanierung zu beraten und zu begleiten.Das Team von TapTapHome bleibt während des gesamten Projektes an der Seite der Hausbesitzer, berät unabhängig, empfiehlt und führt zusammen - bis zur gelungenen Umsetzung. Die Umgestaltung in ein energieeffizientes Wohnhaus ist nicht mit einer Maßnahme getan. Sie ist ein Prozess, den TapTapHome fortlaufend begleitet. Die Beziehung zwischen Eigentümern und TapTapHome endet deshalb nicht nach dem ersten erfolgreichen Projekt. Sie ist langfristig, individuell und zukunftsorientiert gedacht.TapTapHome nutzen und einfach sanierenDer zentrale Ausgangspunkt ist die digitale Gebäudeakte auf TapTapHome.com (https://taptaphome.com). Sie wird zum Sammelpunkt für Gebäudedaten, die für Sanierungsprojekte relevant sind. Hausbesitzer können sie dort hinterlegen, anpassen, erweitern oder löschen. Alle Unterlagen zum Objekt befinden sich an einem Ort. So sehen Hausbesitzer auf einen Blick sämtliche bisherigen und geplanten Maßnahmen sowie den Projektstatus. Aus der digitalen Gebäudeakte heraus können Hausbesitzer Projekte starten und Ausschreibungen verfolgen.TapTapHome vereinfacht alle Aufgaben rund um die Haussanierung deutlich. Wer sanieren will, erhält passende Empfehlungen für seine Heizung und optimal geeignete Fachbetriebe aus der Nähe. So ermöglicht TapTapHome auf einfache Weise fundierte und langfristig gedachte Investitionsentscheidungen für Immobilienbesitzer.TapTapHome bietet nicht nur Service für Sanierungswillige: Auch Fachbetriebe profitieren. TapTapHome bringt Eigenheimbesitzer und deren Projekte mit passenden, handverlesenen Fachunternehmen zusammen. Künftig wird es via TapTapHome zusätzlich eine direkte, wechselseitige Kommunikation geben. Durch diesen Abgleich wichtiger Details wird das Sanierungsprojekt zum vollen Erfolg.Wer mehr über das Sanieren wissen will, liest den Ratgeber auf TapTapHomeInformierte Hausbesitzer finden sich besser in der Sanierungslandschaft zurecht. Von Haustechnik über die Gesetzgebung bis zur aktuellen Förderung: Die Ratgeberseiten auf TapTapHome (https://www.taptaphome.com/de/ratgeber/waermepumpe) bringen Licht ins Dunkel. Sanierungswillige können sich dort vor und während des Sanierungsprozesses Fachwissen aneignen. Ihnen stehen in verschiedenen Rubriken rund ums Haus Hintergrundinformationen sowie praktische Tipps zur Verfügung.Über TapTapHomeTapTapHome macht die energetische Sanierung von Eigenheimen einfach. Gegründet 2026 in Hamburg, vereint die Marke frische Impulse mit dem gewachsenen Know-how der DAA, die bereits seit 2010 den Markt prägt. TapTapHome bringt Hausbesitzer, Fachbetriebe und passende Energieprodukte gezielt zusammen - und begleitet jedes Projekt verlässlich von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung.GrafikAbbildungen: Grafiken zur PM als Download (ZIP, PNG, 2 MB) (https://cdn.daa.net/p/Grafiken_PM_Tap_Tap_Home_0c3d3bafcb.zip)Bildrechte: Sie dürfen unsere Grafiken sehr gerne verwenden. Bitte geben Sie als Quelle an: TapTapHomePressekontakt:TapTapHome, DAA GmbHGina DoormannAm Sandtorkai 73D-20457 HamburgE-Mail: presse@taptaphome.comTelefon: +49 (0) 40 228 979 48Webseite: taptaphome.com/presseOriginal-Content von: TapTapHome, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182285/6250987