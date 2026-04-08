Bis zu 26,9 g/t: RUA GOLD liefert neue High-Grade-Goldtreffer aus Neuseeland!

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Bis zu 26,9 g/t Gold auf Supreme und starke Treffer auf Caledonian: RUA GOLD untermauert das Wachstumspotenzial mehrerer Ziele im Reefton Goldfield.
Die Erfolgsserie setzt sich fort: RUA GOLD (WKN A40QYC / TSX RUA) kann einmal mehr neue, hochgradige Goldresultate von seinem regionalen Explorationsprogramm auf dem Reefton-Projekt auf der Südinsel Neuseelands vorlegen!
Im Mittelpunkt stehen die Ziele Supreme und Caledonian, wo jüngste Bohrungen und Oberflächenarbeiten die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung untermauern. Während Auld Creek laut Unternehmen der wichtigste Entwicklungsschwerpunkt bleibt, zeigen die aktuellen Daten damit, dass auch andere Bereiche des Reefton Goldfield das Potenzial für weiteres Ressourcenwachstum besitzen.
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