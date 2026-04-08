Die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe entfacht an den Börsen eine Friedensrally. Vor allem die Aussicht auf eine Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus treibt die Hoffnung auf Entlastung bei Öl, Inflation und globalem Handel. Donald Trump spricht von einem großen Tag für den Weltfrieden und einem möglichen "Goldenen Zeitalter des Nahen Ostens". Im Detail sieht die Vereinbarung eine zunächst auf zwei Wochen befristete Waffenruhe vor, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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