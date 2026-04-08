Die Kurse dieser MDAX-Aktie sind über Jahre nur gefallen, doch jetzt geht es plötzlich deutlich nach oben. Darum sehen Analysten noch weitere 174 Prozent Kurspotenzial und das könnte die Rallye weiter antreiben. Am Mittwoch legen die Aktien der Online-Apotheke Redcare Pharmacy deutlich zu. Die Papiere konnten bereits im vorbörslichen Handel um 8 Prozent gewinnen. Erholungsrallye bei MDAX-Aktie geht weiter Hintergrund: Die Online-Apotheke ist mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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