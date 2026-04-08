© Foto: Dall-EEine überraschende Waffenruhe im Nahost-Konflikt versetzt den Kryptomarkt in den Rallyemodus und lässt Bitcoin, Ethereum & Co. kräftig nach oben schießen.Bitcoin und Altcoins schießen nach geopolitischer Entspannung kräftig nach oben: Eine überraschend angekündigte Zwei-Wochen-Waffenruhe zwischen den USA und Iran hat am Mittwoch eine Rallye am Kryptomarkt ausgelöst. Der Bitcoin stieg in den frühen Handelsstunden um 4,3 Prozent auf 71.743 US-Dollar. Noch dynamischer entwickelten sich die großen Altcoins: Ethereum verteuerte sich um 6,25 Prozent auf 2.243 US-Dollar, während XRP 5 Prozent, Solana 6 Prozent und Cardano sogar mehr als 7 Prozent zulegten. Die Aufwärtsbewegung erfasste nahezu den …Den vollständigen Artikel lesen
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