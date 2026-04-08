Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Dienstag (07.04.2026). Der Handelstag war stark von geopolitischen Entwicklungen rund um den Iran-Konflikt geprägt. Während zunächst neue Eskalationssorgen dominierten, sorgten später Hoffnungen auf eine Waffenruhe für zusätzliche Marktbewegungen. Natürlich können wir auch die ganz aktuelle Nachrichtenlage nicht außer acht lassen. Denn US-Präsident Donald Trump hatte zunächst ein Ultimatum gegenüber dem Iran gestellt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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