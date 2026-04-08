Stuttgart (ots) -SWR1 Gesprächspodcast mit Paar- und Sexualtherapeutin Sabine Hub / jeden Mittwoch ab 8. April in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibtHost Sabine Hub ist Journalistin, ausgebildete Paar- und Sexualberaterin und Beziehungsexpertin bei SWR1. Sie spricht in jeder Folge über ein spannendes Beziehungsthema wie toxische Beziehungen, Polyamorie, Solo-Mutterschaft, Asexualität oder darüber, wie man entspannter über Sex sprechen kann. Zu Gast sind Menschen, die Beziehung anders leben und erlebt haben - aber auch Psycholog:innen oder Sexualtherapeut:innen. Die Gespräche sind sehr persönlich - es gibt keine Tabus oder Fragen, die nicht gestellt werden dürfen. Sie sollen zum Nachdenken darüber anregen, wie wir selbst Beziehung und Familie leben wollen. Die erste Staffel des neuen Gesprächspodcasts besteht aus acht Folgen und erscheint ab 8. April jeden Mittwoch in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.Gemeinsam leben, lieben, streitenIn "Herz ohne Filter" spricht Host Sabine Hub mit verschiedenen Gästen und Expertinnen über alles, was rund um die Themen Liebe, Beziehung, Familie und Sex bewegt. Was heißt es für meine Beziehung, wenn ich mich fremd verliebe? Wie lerne ich, in der Beziehung offener über Sex zu sprechen? Wie lebe ich als Mutter weiter, wenn mein Kind den Kontakt zu mir abbricht? Und wie funktioniert Liebe zu dritt? Es geht darum, wie man gemeinsam lebt, liebt, streitet, sich verliert und vielleicht auch wieder findet. Um die schönen Momente in Beziehungen und auch um die herausfordernden.Herz ohne FilterDie erste Staffel startet ab 8. April 2026 jeden Mittwoch in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6251032