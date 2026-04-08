Die Energiebranche gilt als volatil - doch im sogenannten Midstream-Segment der Öl- und Gasindustrie finden Anleger häufig besonders stabile Geschäftsmodelle. Pipelinebetreiber verdienen ihr Geld meist über langfristige Transportverträge und sind dadurch weniger abhängig von schwankenden Rohstoffpreisen. Drei große Unternehmen aus diesem Bereich kombinieren laut einer aktuellen Analyse besonders robuste Geschäftsmodelle mit attraktiven Dividendenrenditen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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