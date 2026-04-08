Die für viele überraschende Einigung auf eine Waffenruhe im Iran-Konflikt hat die Energiemärkte weltweit erschüttert. Nachdem die Kriegsparteien eine vorläufige Deeskalation vereinbart haben, reagierten die Rohstoffmärkte mit einem massiven Preisrutsch: Der Ölpreis brach innerhalb weniger Stunden zweistellig ein - eine der stärksten Tagesbewegungen seit Jahrzehnten. Gleichzeitig verlagert sich der Fokus der Investoren nun zunehmend auf die Perspektiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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