Gestern Abend berichteten wir als eines der ersten Medien weltweit über eine bevorstehende Entspannung und Waffenruhe im Iran-Konflikt. Über die Nacht wurde der Deal von beiden Seiten bestätigt. Die Börse schaltet wie erwartet in den Partymodus. US-Präsident Donald Trump hat den jüngst verkündeten Waffenstillstand im Nahen Osten als bedeutenden Schritt für Stabilität und wirtschaftliche Perspektiven der Region bezeichnet. In einem Beitrag auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de