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Der globale Zahlungsriese Mastercard plant Kryptowährungszahlungen und könnte XRP kurzfristig zu einem wichtigen Kurswendepunkt verhelfen.
Laut offizieller Ankündigung von Mastercard wurde XRP als eine der wichtigsten Kryptowährungen für grenzüberschreitende Zahlungen und Abwicklungen festgelegt. Dieser Schritt wird vom Markt als bedeutender Impuls für die langfristige Entwicklungsstrategie von XRP gesehen, und Investoren erwarten, dass der Preis in naher Zukunft die 4-Dollar-Marke anstreben könnte.
Mastercard startete im März 2026 das umfangreiche 'Krypto-Partnerprogramm' und gewann in der ersten Runde bereits über 85 Institutionen und Unternehmen.
In ihrer neuesten Mitteilung erklärte Mastercard, dass die Anwendung von XRP im globalen Zahlungsnetzwerk beschleunigt werden soll, einschließlich grenzüberschreitender Zahlungen, Abwicklung digitaler Geldbörsen und Händlerzahlungen. Das Unternehmen gab an, dass die Wahl von XRP auf dessen hoher Transaktionsgeschwindigkeit, niedrigen Gebühren und starken Liquiditätsvorteilen basiert.
Krypto-Analysten weisen darauf hin: 'Die Entscheidung des Zahlungsriesen für XRP zeigt nicht nur die Anerkennung seiner Technologie und Compliance durch traditionelle Finanzinstitute, sondern könnte auch positive Reaktionen von Privatanlegern auslösen. Wenn die Marktstimmung stabil bleibt, ist die 4-Dollar-Marke kurzfristig gut erreichbar.
Gleichzeitig steigen die Marktschwankungen aufgrund geopolitischer Risiken schnell an. Der Anstieg der Energiepreise treibt nicht nur die Unternehmenskosten direkt nach oben, sondern wirkt sich auch über Inflationserwartungen und das Zinsumfeld auf die Finanzmärkte aus, wodurch die Volatilität von Aktien- und Kryptowährungsmärkten zunimmt und die kurzfristigen Risiken deutlich steigen.
In diesem Trend rückt das Cloud-Computing-Mining als eine Ertragsform, die nicht von Marktschwankungen betroffen ist, allmählich in den Fokus der Investoren.
FTMining: Ein neues Modell zur Vereinfachung des Kryptowährungs-Cloud-Minings
FT Mining hat sich in den letzten Jahren schnell entwickelt und gilt als eine der Cloud-Computing-Plattformen mit dem weltweit schnellsten Nutzerwachstum. Die Plattform nutzt grüne Energie-Miningfarmen und automatisierte Systeme zur Verwaltung der Rechenleistung, sodass die Nutzer keine Mining-Geräte kaufen, keine Hardware installieren oder warten müssen, sondern einfach einen Rechenleistungskontrakt auswählen, um am Mining teilzunehmen.
Die Plattform ist im Vereinigten Königreich registriert und betrieben und schützt die Vermögenswerte der Nutzer durch eine mehrschichtige Sicherheitsarchitektur. Sie setzt ein globales Cybersicherheitssystem ein, das Gelder und Daten auf Bankniveau schützt, und verwendet Smart Contracts, um die Gewinnverteilung automatisch zu steuern, sodass alle Ertragsaufzeichnungen transparent und nachvollziehbar sind. Derzeit erstreckt sich die Nutzerbasis von FT Mining auf über 190 Länder und Regionen weltweit und zieht Millionen von Investoren an.
Die Kernvorteile umfassen hauptsächlich:
- Einstieg ohne Hürden: Kein Kauf von Mining-Geräten oder Aufbau einer Mining-Farm erforderlich, auch Anfänger können leicht starten.
- Einfache Bedienung: Mit einem Mobiltelefon kann die Bedienung problemlos durchgeführt werden.
- Automatisiertes Mining: Das System läuft rund um die Uhr, die Gewinne werden täglich automatisch abgerechnet.
- Flexible Vermögensverwaltung: Gewinne können jederzeit abgehoben oder reinvestiert werden; unterstützt eine Vielzahl gängiger Kryptowährungen.
- Geringe Korrelation mit Preisvolatilität: Selbst bei kurzfristigen Marktrückgängen bleiben die Gewinne stabil.
Wie kann man FTMining nutzen?
Schritt 1: Konto registrieren
Besuchen Sie die offizielle Website: www.ftmining.com
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ein, um ein Konto zu erstellen. Bei der Registrierung erhalten Sie eine Belohnung von 15-100 US-Dollar, und für jede tägliche Anmeldung erhalten Sie zusätzlich 0,75 US-Dollar.
Schritt 2: XRP oder andere Kryptowährungen einzahlen
Gehen Sie zur Einzahlungsseite der Plattform und zahlen Sie gängige Kryptowährungen ein, darunter: BTC, USDT, ETH, LTC, USDC, XRP, BCH usw.
Schritt 3: Wählen Sie einen Mining-Vertrag, der Ihren Bedürfnissen entspricht, und kaufen Sie ihn
FTMining bietet eine Vielzahl von Verträgen an, die unterschiedliche Budgets und Ziele abdecken. Egal, ob Sie kurzfristige Gewinne oder langfristige Renditen anstreben, FTMining bietet Ihnen die passende Option.
Beliebte Vertragsbeispiele:
- Erfahrungsvertrag: 100 US-Dollar - 2 Tage - Gesamtertrag 108 US-Dollar
- Einsteigervertrag: 1.080 US-Dollar - 10 Tage - Gesamtertrag 1.236 US-Dollar
- Professioneller Vertrag: 10.000 US-Dollar - 25 Tage - Gesamtertrag 14.250 US-Dollar
- Fortgeschrittener Vertrag: 50.000 US-Dollar - 30 Tage - Gesamtertrag 77.000 US-Dollar (Für weitere Vertragsdetails besuchen Sie bitte die offizielle Website.)
Nach dem Kauf eines Vertrags werden die Gewinne alle 24 Stunden berechnet! Sie können jederzeit Gelder abheben oder die Reinvestitionsfunktion aktivieren, um weitere Gewinne zu erzielen.
Erfahrungen von Investoren
Florian Becker (München, Deutschland, pensionierter Lehrer):
'Seit ich FTMining nutze, mache ich mir keine Sorgen mehr über kurzfristige Marktschwankungen. Die täglichen Gewinne werden stabil gutgeschrieben, sodass ich meine Altersvorsorge beruhigt planen kann.'
Thomas Meyer (Wien, Österreich, Kleinunternehmer):
'Die grünen Energie-Miningfarmen und die konforme Plattform geben mir Vertrauen in meine Investitionen. Selbst bei Marktschwankungen bleiben meine Gewinne stabil.
Die Plattform folgt den Prinzipien der Compliance, Sicherheit und Transparenz und unterliegt regelmäßig Finanz- und Sicherheitsprüfungen durch Drittanbieter. Ihre Sicherheitsinfrastruktur umfasst:
- Plattformbetrieb im Einklang mit den europäischen MiCA- und MiFID-II-Regulierungsrahmen
- Jährliche Finanz- und Sicherheitsprüfungen durch PwC (PricewaterhouseCoopers)
- Digitale Asset-Verwahrungsversicherung bereitgestellt von Lloyd's of London
Auf technischer Ebene setzt die Plattform auf mehrere Sicherheitsmechanismen, einschließlich Firewall auf Bankniveau, Cloud-Sicherheitszertifizierung, Multi-Signatur-Cold-Wallets und Asset-Isolationssysteme. Dieses strenge Compliance-System bietet Nutzern weltweit hervorragenden Schutz.
Analysten betonen, dass FTMining in einem Umfeld hoher Marktvolatilität und Unsicherheit den Investoren einen neuen Weg bietet, stabile Erträge durch Cloud-Computing zu erzielen und ihnen hilft, vom 'Trader' zum 'Produzenten' zu werden. Für Investoren, die ihre Vermögenswerte in turbulenten Märkten schützen und einen stabilen täglichen Cashflow erzielen möchten, ist FTMining zu einer idealen Wahl geworden.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website und starten Sie Ihre Cloud-Mining-Reise.
Offizielle Website: https://ftmining.com
App-Download: https://ftmining.com/xml/index.html
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